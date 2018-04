Des tirs au siège de Youtube en Californie

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Des coups de feu ont été signalés mardi sur le site du campus du groupe YouTube, filiale de Google, à San Bruno en Californie, rapportent des médias américains. La police a rapidement confirmé la présence d’un « tireur actif », et est descendue en nombre sur les lieux. « Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill », l’adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, dans la banlieue de San Francisco.

CNN rapporte le témoignage d’un employé de l’entreprise qui indique que les travailleurs tentaient de s’enfuir du bâtiment aussi vite que possible.

source: Belga