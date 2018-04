Aucun train supplémentaire annulé chez Thalys et Eurostar

Aucun train supplémentaire n’a été annulé chez Thalys et Eurostar mardi à la suite de la grève menée sur le rail français par les syndicats de la SNCF contre la réforme du gouvernement du président Emmanuel Macron. Le plan de transport adapté, qui prévoit quelques annulations tant chez Thalys que chez Eurostar, est bien appliqué, indiquent les deux compagnies ferroviaires. Comme prévu, seul le Thalys Bruxelles-Paris au départ de la gare de Bruxelles-Midi à 08h43 a été annulé. Dans l’autre sens, le Thalys au départ de Paris-Nord à 06h49 n’a pas circulé, et celui dont le départ est prévu à 17h49 restera également à quai. Par ailleurs, les trains effectuant la liaison Amsterdam-Lille ne circulent pas au-delà de Bruxelles.





Chez Eurostar, les cinq trains annoncés annulés sur les vingt qui effectuent la liaison Bruxelles-Londres ne circulent effectivement pas mardi. Il s’agit de trois trains Bruxelles-Londres (départs à 08h52, 10h56 et 17h56) et de deux trains Londres-Bruxelles (08h54 et 12h58).

Les perturbations sont plus importantes sur les lignes transfrontalières classiques. Ainsi, la SNCB annonce un trafic très perturbé entre Tournai et Lille. « Depuis tôt ce (mardi) matin, quatre trains sur les six devant assurer la liaison Tournai-Lille ont été annulés. Aucun train n’a par contre été supprimé entre Mouscron et Lille. « Nous conseillons aux voyageurs à destination de Lille Flandres de transiter par la gare de Mouscron », a dès lors indiqué le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman, qui s’attend à des perturbations sur l’ensemble de la journée.

Les syndicats de la SNCF entament mardi une grève de deux jours sur cinq qui devrait durer jusqu’au mois de juin pour un total de 36 jours d’actions.

Source: Belga