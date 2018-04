300 supporters du Standard célèbrent la 8e Coupe de Belgique à Liège

Tweet on Twitter

Quelque 300 supporters du Standard de Liège étaient rassemblés mardi en début de soirée devant l’hôtel de ville de Liège. Pour l’occasion, celui-ci était paré, en façade, d’un drapeau du club afin de célébrer comme il se doit la victoire conquise le 17 mars dernier au détriment de Genk, en finale de Coupe de Belgique, grâce à l’unique réalisation du buteur maison, Renaud Emond (0-1). A l’occasion de la réception officielle organisée mardi en marge des célébrations avec les supporters, le directeur du club, Alexandre Grosjean, a rappelé l’importance des 20.000 fans présents à Bruxelles « mais aussi des 4.000 qui avaient rejoint Sclessin ainsi que de tous ceux qui étaient devant leur poste de télévision ce soir-là. Cette Coupe, c’est aussi celle des supporters », a-t-il déclaré.

Dès 19h00, les supporters ont laissé éclater leur joie et fêté ce moment unique qui, de l’aveu même du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, en appelle d’autres. Le capitaine de l’équipe, Sébastien Pocognoli, lui a emboîté le pas, espérant lui aussi revenir le plus rapidement possible pour ce genre de cérémonie.

Source: Belga