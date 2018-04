VIDEO. Un guépard fait irruption dans une voiture en plein safari

Alors qu’ils étaient en train d’observer tranquillement la faune du Parc national de Ruaha, en Tanzanie, un photographe et son guide ont vu un guépard se faufiler dans leur voiture.

L’animal s’est introduit par la fenêtre, laissée ouverte en raison de la chaleur. Malgré la frayeur, les deux passagers n’ont pas perdu leur sang-froid !

Une fois entré, le guépard s’est mis à inspecter le véhicule et renifler l’habitacle, avec une certaine curiosité. Il s’est même installé quelques instants sur le siège arrière.

Face à une telle situation, les touristes ont su maîtriser leur peur. « Mon guide a fait en sorte que je garde mon calme, que je n’ai pas de contact visuel avec le guépard ni que je le surprenne, pour que l’animal ait confiance », a expliqué le photographe à la chaîne ABC News.

« C’était l’un des moments les plus effrayants de ma vie. Je devais vider mon esprit de toutes mes pensées, à cause de tout ce qui se dit sur les prédateurs, qu’ils savent ressentir la peur ou toute sorte de malaise et qu’ils peuvent mal réagir en conséquence », a-t-il ajouté.

Le guépard, qui n’a montré aucun signe d’agressivité, est resté dans la voiture une dizaine de minutes avant de fausser compagnie aux deux comparses. Une rencontre pour le moins riche en émotions, qui, espérons-le, ne fera pas tache dans leur voyage !

Never mind me: Britton Hayes from Seattle, Washington, was told to stay calm by his tour guide https://t.co/4UvWvZhBKA via @MailOnline

— michael worthington (@MWorthin) March 31, 2018