Elle retrouve son appareil photo resté plus de deux ans dans l’océan

La magie d’Internet a encore frappé. Grâce aux réseaux sociaux, une femme a retrouvé son appareil photo, perdu il y a plus de deux ans lors d’une séance de plongée.

Voici l’incroyable voyage d’un appareil photo perdu en mer pendant plus de deux ans. Il y a quelques jours, un groupe d’élèves et leur professeur originaires de Taïwan ramassaient les déchets sur la plage dans le cadre d’un cours destiné à les sensibiliser à la pollution. Mais lors de ce grand nettoyage, ils ont trouvé un étonnant objet sur le sable. Ils ont découvert le boîtier de protection d’un appareil photo, recouvert par une couche d’algues et de coquillages.

L’appareil était intact

Le professeur et ses élèves ont décidé d’ouvrir le boîtier hermétique. A l’intérieur, ils ont découvert un appareil photo Canon G12, visiblement intact. La protection a parfaitement rempli son rôle, puisque l’appareil et la carte mémoire n’avaient pas été endommagés par leur long voyage dans l’océan.

Pour tenter de retrouver le propriétaire, l’enseignant Park Lee a pris la décision d’explorer le contenu de la carte mémoire. Elle a découvert des photos de vacances datant de septembre 2015 sur l’île japonaise d’Ishigaki. On y voit notamment une jeune femme en train de faire de la plongée.

Un appel lancé sur les réseaux sociaux

Le 27 mars dernier, Park Lee a mis en ligne ces photos sur Facebook en racontant l’histoire de l’appareil photo qu’il a trouvé avec ses élèves. Le lendemain, environ 30 heures après la publication des clichés, la magie des réseaux sociaux avait déjà opéré. En effet, quelques dizaines de milliers de partages ont permis de retrouver la propriétaire.

Il s’agit d’une jeune femme japonaise, étudiante en langue en 3e année dans une université de Tokyo. Elle est tellement heureuse d’avoir retrouvé son appareil photo que dans deux mois, elle prendra l’avion spécialement pour aller le rechercher à Taïwan et rencontrer les élèves et le professeur qui ont permis de la retrouver.

Ph. Park Lee / Facebook