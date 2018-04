Ed Sheeran nie les accusations de plagiat

Ed Sheeran nie tout plagiat sur le tire « The Rest of Our Lives », qu’il a écrit pour Faith Hill et Tim McGraw. Il demande au tribunal de New York de rejeter l’affaire, rapporte TMZ.

Deux compositeurs australiens affirment que la chanson « The Rest of Our Lives » est très similaire à leur chanson « When I Found You », qu’ils avaient écrite pour la chanteuse Jasmine Rae.

Le morceau était sorti en 2016, tandis que le couple Tim McGraw-Faith Hill avait sorti la chanson « The Rest of Our Lives » l’année dernière. Sheeran a demandé le rejet des poursuites. Ses accusateurs réclament 5 millions $, plus le montant des droits d’auteur.

Sheeran veut également récupérer auprès des deux compositeurs les honoraires versés à son avocat. Ce n’est pas la première fois que Sheeran est accusé de plagiat. Le chanteur avait déjà dû régler un différend mettant en cause ses chansons « Photograph » et « Shape Of You ».