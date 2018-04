La SNCB invite à la courtoisie

De nouveaux panneaux font aujourd’hui leur apparition dans les gares et les trains. Ils invitent les voyageurs à se comporter de manière courtoise. L’objectif est «d’augmenter le confort des passagers», explique le transporteur ferroviaire.





Les usagers du train connaissent les petits écriteaux suspendus aux bagages ainsi que les autocollants affichés dans les wagons pour leur demander de manière ludique de se comporter avec respect envers leurs compagnons de voyage. Ils sont ainsi invités à ne pas parler trop fort et à céder leur place aux personnes qui en ont besoin.

La dernière actualisation de la campagne date d’il y a cinq ans. La SNCB propose sept nouveaux messages et une nouvelle approche. Au lieu d’indiquer les «règles», la compagnie de transport remercie désormais les personnes qui y adhèrent. Par exemple: «Merci à Sandra. Et à vous qui laissez d’abord les autres descendre du train», ou encore «Merci à Tina. et à vous qui jetez vos déchets à la poubelle». «Il y a sept différents messages de courtoisie sur les affiches. Pour les déterminer, nous avons écouté ce que le voyageur juge important. Par exemple, nous savons par les entrevues des voyageurs que la propreté et le confort sont importants pour le voyageur», souligne Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB.

La campagne précédente avait été perçue comme à la fois trop passive et trop agressive pour certaines personnes. La compagnie ferroviaire a donc souhaité revoir son approche, avec des messages délivrés d’une manière «amusante et positive».