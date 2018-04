Will Smith se prend un râteau en plein rendez-vous galant avec un robot

Sur sa chaîne YouTube qu’il vient de lancer, Will Smith a un rendez-vous galant avec Sophia, un robot humanoïde, qui lui fait vite comprendre qu’elle n’est pas intéressée par lui…

L’acteur de 49 ans a décidé, il y a quelques mois, de lancer sa chaîne YouTube qui compte déjà plus d’1,6 million d’abonnés. Pour l’occasion, il a publié une vidéo, il y a quelques jours, de son rendez-vous galant avec Sophia… dans laquelle on y voit l’acteur se faire friendzoner.

Dans cette séquence hilarante visionnée plus de 7 millions de fois, Will Smith essaye de l’aborder avec une blague: « Quelle est la musique préférée des robots ? Le heavy metal ! » Sophia, insensible à sa blague lui confie plus tard: « J’ai déjà entendu vos chansons, ce n’est pas pour moi. » Elle se moque également du film où l’acteur affronte des robots rebelles en 2004; I, Robot.

A la fin de la vidéo, quand Will Smith tente de lui décrocher un baiser, celle-ci réplique: « Je pense qu’on peut être amis. »

Sophia, mise au point et activée en avril 2015 par Hanson Robotics, une entreprise basée à Hong Kong, peut tenir une conversation rationnelle grâce aux reconnaissances vocales et faciales qui lui sont intégrées. Son visage, ultra réaliste, a été fabriqué à partir du modèle de l’actrice Audrey Hepburn. Faite de silicone, elle peut mimer pas moins de 62 expressions et émotions humaines. Le robot a également partagé l’entrevue sur sa page twitter:

@jadapsmith I resisted his smooth moves. https://t.co/inlFI2Qet1