Biodiversité : une enquête pour vérifier la santé du crapaud

Étonnant crapaud dont les œufs sont portés en cordon par le père, l’alyte accoucheur se fait rare dans nos campagnes. Natagora lance une enquête pour vérifier l’état de sa population.





L’alyte, ou crapaud accoucheur, doit son nom à une particularité rare chez nos amphibiens: non seulement le mâle «aide» la femelle à pondre mais il s’occupe des œufs jusqu’à ce que les têtards soient suffisamment grands pour se débrouiller seuls. Pendant plusieurs semaines et plusieurs fois par an, il porte ainsi à la base de son dos un ou deux cordons d’œufs qu’il met un point d’honneur à garder dans des conditions favorables à leur bon développement. Ce n’est que lorsqu’ils sont suffisamment vigoureux pour nager parfaitement qu’il les dépose dans la mare où ils termineront leur vie de têtard, avant de se métamorphoser en adultes miniatures. Gynécologue et papa poule donc.

Ce petit crapaud gris-brun, qui ne dépasse guère 5 cm de long, est généralement très discret. En effet, les différents milieux qu’il fréquente ont un point commun: la présence de nombreux cailloux sous lesquels il passe l’essentiel de sa vie. On peut ainsi le trouver sur des falaises naturelles le long de certains cours d’eau. Depuis que l’Homme construit des bâtiments en pierre, son habitat principal est constitué de vieux murs, de douves de châteaux, de mares de villages ou de lavoirs où les ménagères d’autrefois faisaient la lessive familiale. Il a aussi profité de l’industrialisation, s’établissant sur les terrils et dans de nombreuses carrières. On peut même le trouver en pleine ville, comme à Liège, Namur ou Charleroi.

En recule dans plusieurs régions

Notre crapaud accoucheur a malheureusement disparu depuis longtemps de la région de Bruxelles-Capitale, où des introductions plus ou moins volontaires ont toutefois eu lieu dans quelques jardins. Par contre, la Wallonie a une responsabilité importante par rapport à la survie de l’espèce. Notre région partage en effet avec certains départements français le privilège d’abriter une de ses plus fortes populations. Ailleurs, l’alyte accoucheur est très rare (Flandre, Pays-Bas…) ou en forte régression (Allemagne, Suisse, Espagne…).

En Wallonie, il semble toutefois en diminution dans certaines zones depuis quelques années. Il a notamment fortement régressé en Brabant wallon, où seuls quelques sites l’abritent toujours. Dans d’autres, comme au Pays de Herve ou en Hainaut par exemple, des populations apparemment en bonne santé se maintiennent. Les raisons de ces situations contrastées ne sont pas toujours comprises par les spécialistes.





Pour tenter d’y voir plus clair, Raînne, le pôle «amphibiens et reptiles» de Natagora lance une enquête afin de vérifier si notre crapaud accoucheur est toujours présent dans les quelque 869 sites renseignés par ses observateurs depuis 1985. Chacun peut y participer: s’il est souvent très difficile à observer, son chant est par contre impossible à confondre. Constitué d’une répétition de «toû» flûtés, il égaie les soirées printanières de nombreux villages et quartiers, dont les habitants n’imaginent souvent pas qu’il puisse provenir d’un batracien. Il faut dire que sa sonorité douce et mélancolique est très différente du bruyant coassement des grenouilles!

Thierry Kinet