Le Festival du Film Fantastique est de retour à Bozar !

Cesoir, ‘Ghostland’ ouvrira la 36e édition du festival de cinéma le plus bigarré de Bruxelles. Fidèles à leurs bonnes habitudes, les organisateurs proposent treize jours durant un savoureux mélange de films de genre.





Au programme: du fantastique, de l’épouvante, du gore, du thriller, de la SF et des événements et animations dans la même veine. Quelques suggestions:

* How to Talk to Girls at Parties (6 avril)

Un ado britannique timide se laisse entraîner par ses amis à une soirée. Il y fait la connaissance d’une jeune fille un peu bizarre avec laquelle, étonnamment, le courant passe. Seulement, elle a un secret: elle vient d’une autre planète. De la science-fiction romantique écornée, basée sur la nouvelle éponyme du maître du fantastique Neil Gaiman.

* Montréal Dead End (7 avril)

Existe-t-il meilleure manière de présenter Montréal que cette collection de courts métrages d’horreur qui se déroulent chacun dans un autre quartier de la métropole franco-canadienne? Cela commence par un nuage verdâtre toxique qui s’élève des égouts et qui a un effet bizarre sur les autrement si sympathiques Québécois.

* Masterclass Guillermo del Toro (11 avril)

Guillermo del Toro viendra-t-il avec les Oscars qui lui ont été décernés récemment pour ‘The Shape of Water’ (‘La forme de l’eau’)? Pour l’heure, nul ne sait. Ce qui est certain en revanche, c’est que le jovial réalisateur mexicain n’aura aucun mal à tenir le public du BOZAR suspendu à ses lèvres toute une soirée.





* Marjorie Prime (14 avril)

Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais un lauréat du prestigieux Festival de Sundance a aussi sa place au BIFFF. ‘Marjorie Prime’ est un drame futuriste sur une vieille dame qui parle avec un hologramme de son défunt mari (joué par la star de ‘Mad Men’, Jon Hamm). Et cela ne plaît pas à sa fille.

* ZomBIFFF’lympics (14 avril)

Sous l’œil approbateur du patron de Troma Entertainment, Lloyd Kaufman, le Parc Royal se transformera pour toute une après-midi en terrain de jeu pour morts-vivants, avec entre autres un concert, un match de foot entre zombies et journalistes, un flashmob et un jeu de survie.

36e Festival du Film Fantastique de Bruxelles jusqu’au 15 avril à BOZAR. Toutes les infos sur le site: www.bifff.net.