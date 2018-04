Plus de 7.000 enseignants nommés ne donnent plus cours

Il y a 7.072 enseignants nommés qui sont actuellement mis en disponibilité, qui ne sont donc pas en classe. Cela représentait une charge de plus de 114 millions € en 2017 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapporte Sudpresse.





«Le nombre d’enseignants concernés par la mise en disponibilité, en 2017, est de 7.072», a répondu la ministre de l’Éducation, Marie-Martine Schyns à une question du député François Desquesnes (cdH). Elle détaille que 13,5 % des enseignants concernés sont en mise à disponibilité pour défaut d’emploi (956, selon les calculs du quotidien) et 47,2 % sont en mise à disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) (3.340). Il y a ensuite 21,7 % de ces enseignants «en disponibilité» pour cause de maladie (1.536) ; 14,3% pour convenances personnelles (1.012) ; 3,1 % pour cause de mission (220) et 0,1 % à cause d’une mesure d’ordre (8).

«La situation la plus fréquente est donc la DPPR à temps plein, quart-temps, mi-temps ou tiers-temps», ajoute la ministre Schyns. «La durée moyenne de mise en disponibilité est de 242 jours sur 10 ans. Les mises en disponibilité représentent globalement, en 2017, un budget de 114.275.232 €».