Un séisme en Bolivie, ressenti jusqu’au Brésil, ne fait pas de dégâts

Un tremblement de terre de magnitude 6.6 sur l’échelle de Richter a secoué lundi le sud-est de la Bolivie, près de ses frontières avec le Paraguay et l’Argentine, selon un centre sismologique de La Paz. Le séisme s’est manifesté en matinée, à 9h40 (15h40 en Belgique), son centre situé près de Carandaiti, dans le département de Chuquisaca, à une profondeur de 658 km. Le centre américain USGS a quant à lui mesuré le séisme à 562 km de profondeur, à 12 km de Carandaiti avec une magnitude de 6.8. L’évènement n’a causé ni dégâts ni blessés, selon les autorités locales.

Il a été toutefois ressenti, notamment « dans des bâtiments élevés dans la ville de Sucre », selon un porte-parole du centre sismologique de La Paz. Les localités de Tarija, et de Bermejo, entre autres, ont également ressenti la secousse. A Tarija, des habitants sont rapidement sortis des immeubles, par précaution.

Le séisme s’est manifesté jusqu’au Brésil, où il a causé des scènes de panique parmi la population, peu habituée à ce type d’évènements, entre autres à Brasilia et à Sao Paulo, selon plusieurs médias.





source: Belga