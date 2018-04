SpaceX va envoyer du ravitaillement à la Station spatiale internationale

La société américaine SpaceX doit envoyer du ravitaillement aux astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) lundi à l’aide d’un lanceur et d’un vaisseau-cargo tous deux utilisés par le passé. Le décollage de la fusée Falcon 9 et de la capsule non habitée Dragon est prévu pour 16h30 (22h30 HB) depuis une rampe de lancement de la Nasa à Cap Canaveral, en Floride.

« C’est la deuxième mission de ravitaillement pour la Nasa pour laquelle non seulement nous utilisons un lanceur déjà utilisé mais aussi (une capsule) Dragon qui est déjà allée vers la Station spatiale internationale », a dit dimanche à la presse Jessica Jensen, la directrice de la mission Dragon au sein de SpaceX.

La première mission au cours de laquelle SpaceX a utilisé deux engins recyclés remonte à décembre 2017.

La compagnie basée en Californie s’efforce de faire baisser le coût des missions spatiales en réutilisant ses fusées et autres composants après chaque tir, plutôt que de les faire plonger dans l’océan.

« Ce qui est vraiment super là-dedans, c’est que c’est en train de devenir la norme », s’est félicitée Mme Jensen.

La capsule est chargée de près de 2.600 kg de nourriture, de matériel et d’expériences scientifiques, dont une étudie les tempêtes.

Le vaisseau-cargo doit s’arrimer à la station spatiale mercredi matin et restera en orbite pendant près d’un mois avant de revenir sur terre.

Il s’agira de la 14ème mission de ravitaillement de SpaceX pour la Nasa.





source: Belga