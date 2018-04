La Juve en quête d’une revanche face au Real et un duel anglais Liverpool et Man City

Affiche de la finale de l’an dernier, le duel Juventus Turin et le Real Madrid est l’incontestable affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions de football dont les matchs aller débutent mardi. Si la Juve a été malmenée 4-1 à Cardiff le 3 juin, la « Vieille Dame » n’a pas oublié qu’elle est la dernière formation à avoir bouté les doubles tenants du trophée hors de la compétition, en demi-finale en 2015. Si elle n’est pas favorite, la Juventus de Massimiliano Allegri ne partira pas battue d’avance. Au tour précédent, malmenée une bonne heure durant par Tottenham à Wembley, elle avait témoigné de sa force tactique et fait basculé la rencontre (1-2) et la qualification en trois minutes.





Gianluigi Buffon n’a pris que 5 buts depuis 25 matchs toutes compétitions confondues. Le souci du gardien de but de légende italien est qu’il va avoir face à lui le joueur le plus redoutable qu’il soit sur les pelouses, le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. Le Portugais a planté 23 banderilles lors de ses 13 dernières sorties (club et sélection confondus).

Le retour de Zinédine Zidane, désormais coach du Real, à Turin, où il a acquis son statut de joueur super star entre 1996 et 2001, avant de rejoindre Madrid, ajoutera du piment à ce duel.

L’autre rencontre de mardi est inédite. Le Bayern Munich, qui respire la grande forme, comme son 6-0 infligé samedi au Borussia Dortmund en témoigne, se rend en Andalousie. Le champion d’Allemagne joue son 7e quart consécutif contre le FC Séville qui n’avait jamais jusque-là atteint ce stade de la compétition reine du football européen des clubs. Les Sévillans restent sur un exploit en Ligue des Champions contre le Manchester United de José Mourinho et ont failli faire tomber le grand Barça, qui s’est sauvé de manière inespéré (2-2), samedi en championnat.

Mercredi, le FC Barcelone de Thomas Vermaelen reçoit l’AS Rome de Radja Nainggolan. Les Catalans restent sur douze rencontres dans défaites au Camp Nou face à des clubs italiens et leur capitaine Lionel Messi a marqué 12 buts en 19 rencontres face à des clubs italiens.





Le duel anglais entre Liverpool et Manchester City est sur le papier favorable aux Citizens au vu de leur domination en Premier League. Sauf que les Reds ont gagné 5 de leurs 8 derniers duels contre les Sky Blues et sont les seuls à les avoir fait chuter (4-3 le 14 janvier) en championnat cette saison. Kevin De Bruyne, Vincent Kompany and Co devront donc se méfier à Anfield Road en particulier du buteur égyptien Mohamed Salah.

Les matchs retour se joueront les mardi 10 et mercredi 11 avril.

