Golf – PGA – Thomas Pieters 52e de l’Open de Houston où Ian Poulter conclut sa fantastique remontée

L’Anglais Ian Poulter a réussi la plus belle remontée sur le circuit nord-américain de golf (PGA) en 35 ans. Il a remporté dimanche l’Open de Houston doté de 7 millions de dollars. Il n’occupait que la 123e place après le premier tour. Ce succès lui permet d’obtenir sa qualification pour le Masters d’Augusta (5-8 avril). Thomas Pieters a rendu une dernière carte de 70 (2 sous le par) et s’est classé 52e. L’Anversois de 26 ans a concédé un bogey au 6e trou. il a redressé son bilan en rentrant trois birdies aux trous 8, 10 et 13. Avec un total final de 281, il termine à 12 coups de Poulter.

L’Anglais de 42 ans a battu en barrage l’Américain Beau Hossler, en tête depuis le 1er tour. Deuxième du British Open 2008, Poulter a fait la différence dès le premier trou du barrage. Son jeune adversaire (23 ans) n’y a réussi qu’un triple bogey, synonyme pour Poulter de troisième titre sur le circuit PGA et de première victoire, tous circuits confondus, depuis 2012.





– Classement de l’Open de Houston (après le 4e tour, par 72):

1. Ian Poulter (Ang) 269 (73-64-65-67) vainqueur en barrages

. Beau Hossler (USA) 269 (65-68-69-67)

3. Jordan Spieth (USA) 272 (68-67-71-66)

. Emiliano Grillo (Arg) 272 (69-68-67-68)

5. Sam Ryder (USA) 273 (66-68-71-68)

6. Henrik Stenson (Suè) 274 (68-68-69-69)

7. Russell Hendley (USA) 275 (69-71-70-65)

. Matt Every (USA) 275 (69-70-72-66)

. Julian Suri (USA) 275 (66-69-73-67)

. Abraham Ancer (Mex) 275 (68-66-72-69)

. Matt Kuchar (USA) 275 (68-68-69-70)

. Paul Dunne (Irl) 275 (64-71-69-71)

52. Thomas Pieters (Bel) 281 (69-72-70-70)

