Espagne: un éléphant tué dans l’accident d’un camion de cirque

Un éléphant de cirque est mort et deux autres ont été blessés dimanche dans l’accident du camion qui les transportait en Espagne, bloquant la circulation pendant près de deux heures, a-t-on appris auprès des autorités. Le camion doublait un véhicule lent sur l’autoroute près de Pozo Canada dans la région de Castille-La Manche (centre), lorsqu’il a soudainement basculé, a indiqué une porte-parole de la DGT, l’autorité qui supervise le réseau routier espagnol.

Un des cinq éléphants qui se trouvaient dans le camion est mort, deux autres ont été blessés.

La circulation a été interrompue pendant près de deux heures sur l’autoroute, pendant que les autorités acheminaient des grues pour déplacer les animaux à bord d’autres véhicules et dégager la voie.

Sur une vidéo fournie par DGT, on voit un éléphant soulevé par une grue, tandis que des pompiers attrapent une de ses énormes pattes pour le stabiliser.

Des photos fournies par DGT montrent le camion couché sur le côté en travers de l’autoroute, des éléphants à proximité.





source: Belga