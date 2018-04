Droits de douane sur l’acier et l’aluminium – La Chine réplique aux Etats-Unis en imposant des taxes sur 128 produits américains

La Chine a annoncé lundi de nouvelles taxes à l’importation sur 128 produits américains. Les nouvelles taxes chinoises ont été décidées par la commission chargée des tarifs douaniers au sein du Conseil d’Etat (gouvernement), et relayées par le ministère des Finances. Selon l’agence Chine Nouvelle, une taxe de 15% est ainsi valable dès lundi sur 120 produits, dont les fruits et dérivés, en provenance des Etats-Unis. Une taxe de 25% a été déterminée pour 8 autres articles, dont la viande de porc et les produits liés. Les fruits secs, les noix, le ginseng, le vin et les tuyaux en acier, ainsi que l’aluminium recyclé sont aussi visés. Les taxes avaient déjà été annoncées, dans le cadre des batailles commerciales que se livrent Washington et Pékin depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump a autorisé le 22 mars l’imposition de taxes sur des importations chinoises d’une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Ces taxes ciblent des secteurs dans lesquels Washington accuse Pékin d’avoir procédé à des vols de technologies américaines.

La Chine avait immédiatement rétorqué qu’elle envisageait des taxes de 15 à 25% sur une liste de 128 produits américains dans le cas où des négociations entre les deux pays ne parvenaient pas à un compromis.

Washington déplore un déficit commercial colossal avec Pékin (375,2 milliards de dollars en 2017, selon les douanes chinoises).





source: Belga