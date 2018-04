Afrique du Sud: décès de Winnie Mandela, l’ex-épouse de Nelson Mandela

Tweet on Twitter

Winnie Madikizela-Mandela, ex-épouse de Nelson Mandela, et figure de la lutte contre l’apartheid est décédée lundi à l’âge de 81 ans, rapportent les médias sud-africains. On ne connaît pas encore les circonstances de son décès. Née en 1936 à Bizana (Cap oriental), Winnie Mandela avait rencontré Nelson Mandela en 1957 alors qu’il était avocat. Le couple s’est marié en 1958 et a eu deux enfants.





En 1963, Nelson Mandela avait été arrêté et incarcéré par le régime sud-africain avant d’être libéré en 1990. Durant l’incarcération de son époux, Winnie Mandela est devenue une figure de la lutte contre l’apartheid qui sévissait alors en Afrique du sud.

source: Belga