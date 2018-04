Un concert exceptionnel sur l’univers « Game of Thrones »

Tweet on Twitter

OCS et Live Nation s’associent pour offrir un concert exceptionnel sur l’univers de « Game of Thrones » lors d’une date unique le samedi 12 mai 2018 à l’Accorhotels Arena à Paris en présence du compositeur de la bande-originale.





Un concert exceptionnel autour de l’univers de la série « Game of Thrones » aura lieu le samedi 12 mai à l’Accorhotels Arena à Paris. Pour y assister, comptez de 73€ jusqu’à 188.50€, en fonction des places.

Une expérience musicale qui promet une immersion totale dans l’histoire créée par George R. R. Martin. Compositeur de la bande-originale de la série, Ramin Djawadi sera accompagné d’un orchestre complet et d’une chorale sur scène. De Port-Réal à Winterfell en passant par Braavos et au-delà du mur, les fans de la série pourront voyager grâce à une technologie de pointe, des effets spéciaux spectaculaires et une scénographie innovatrice.

En attendant 2019

Une bonne manière de faire patienter les aficionados de Westeros puisque la prochaine saison ne sera diffusée qu’en 2019 sur HBO et en simultané en France sur OCS. Le compositeur Ramin Djawadi n’est pas à sa première collaboration avec la chaîne américaine puisque ce dernier a également signé la bande-originale de la saison 1 de « Westworld ».

La chaîne « 100% cinéma séries » propose déjà les sept saisons de « Game of Thrones » sur son service de replay, OCS Go, au sein d’un corner spécialement dédiée aux série de HBO appelé « Tout l’univers HBO ».





OCS diffusera en exclusivité une autre série phare de la chaîne américaine avec la deuxième saison de « Westworld » en simultané des Etats-Unis et dès 3h du matin le 23 avril.