VIDEO. Un alligator de trois mètres dans leur piscine

Vendredi dernier, une famille a retrouvé un des plus dangereux alligators de la région dans leur piscine en Floride.

Habituellement, les alligators que l’on trouve dans cette région de l’Etat du sud des Etats Unis ne font pas plus de 2 mètres de long mais c’est un alligator de pas moins de 3 mètres 40 que cette famille a retrouvé ce vendredi dans sa piscine. Vu la dangerosité de la situation, la police a dû intervenir pour leur venir en aide.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) March 31, 2018