WTA Charleston – Maryna Zanevska rejoint le tableau final

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Maryna Zanevska s’est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis WTA de Charleston, épreuve sur terre battue dotée de 800.000 dollars, dimanche aux Etats-Unis. Maryna Zanevska (N.8), 24 ans, 160e mondiale, a pris la mesure au 2e et dernier tour des qualifications de l’Ukrainienne de 17 ans, 163e mondiale, Dayana Yastremska, qu’elle a battue en trois sets 7-6 (7/4), 2-6 et 6-3, en 2 heures et 21 minutes.

D’origine ukrainienne, Zanevska a été naturalisée belge il y a deux ans, en septembre 2016. Elle sera la seule Belge dans le tableau final.





Source: Belga