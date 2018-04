Tour des Flandres – Peter Sagan et Greg Van Avermaet favoris de la 102e édition

Le départ du Tour des Flandres sera donné à Anvers pour la deuxième année consécutive dimanche et s’achèvera à Audenarde. Le parcours de 265 km de cette 102e édition est identique à celui de l’année passée avec ses 18 monts et ses cinq impressionnants secteurs de pavés. Peter Sagan (vainqueur en 2016) et Greg Van Avermaet sont les grands favoris. Le triple champion du monde a gagné il y a une semaine sans forcer Gand-Wevelgem. Le champion olympique a fait du Ronde son objectif de la saison. Le Vieux Quaremont sera la première difficulté du parcours après 121 kilomètres. Suivront l’Eikenberg, le Wolvenberg, le Leberg, le Berendries, Tenbosse et le Mur de Grammont. C’est à cet endroit que les choses s’étaient accélérées l’année passée. Après le troisième passage au Vieux Quaremont puis le Paterberg, les coureurs n’auront plus que 13km avant de rallier Audenarde.

L’année passée, Philippe Gilbert s’était imposé après une formidable échappée lancée sur le Mur de Grammont. Cette année encore, il fait partie des favoris. Il est bien entouré dans son équipe Quick-Step Floors par d’autres potentiels vainqueurs: Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Florian Sénéchal ou encore Niki Terpstra.

L’autre équipe belge WorldTour, Lotto Soudal, misera tout sur Tiesj Benoot, en très grande forme après son succès aux Strade Bianche et sa belle sortir mercredi A Travers les Flandres (7e).

Parmi les autres meilleurs Belges, on s’interroge sur la condition d’Oliver Naesen. Le champion de Belgique a chuté mercredi et s’est blessé au genou. Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac), Edward Theuns (Sunweb) et Jasper Struyven (Trek-Segafredo) seront les autres Belges à suivre. Parmi les autres candidats au podium voire mieux il faut se pencher sur le Français Arnaud Démare, le Norvégien Alexander Kristoff, les Italiens Matteo Trentin et Gianni Moscon et le Polonais Michal Kwiatkowski.





Source: Belga