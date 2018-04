Meurtre d’une octogénaire à Paris – Netanyahu s’entretient avec le fils de la victime

Tweet on Twitter

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé dimanche au fils de Mireille Knoll, une octogénaire juive assassinée en France, la solidarité d’Israël avec la famille de la victime. « Le peuple et l’Etat d’Israël vous étreignent, c’est un assassinat révoltant », a affirmé M. Netanyahu lors d’un entretien téléphonique avec Daniel Knoll, qui a été diffusé par la « 2 », une chaîne de télévision privée.

« Votre chère mère, qui a été tuée de façon aussi cruelle, nous rappelle les luttes qui sont devant nous », a ajouté le Premier ministre.

Des dizaines de personnes, pour bon nombre des juifs d’origine française ayant fait le choix de vivre en Israël, avaient exprimé mercredi leur émotion suscitée par l’histoire de cette femme ayant survécu à la Shoah pour mourir assassinée à l’âge de 85 ans à Paris « parce qu’elle était juive ».

Deux hommes, dont un voisin de Mme Knoll, ont été inculpés et écroués mardi pour « homicide volontaire » à caractère antisémite après la découverte de son corps, lardé de onze coups de couteau et en partie carbonisé dans son modeste appartement, mais des zone d’ombre demeurent dans ce drame.





source: Belga