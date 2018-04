Les Belges à l’étranger – Battu par Tottenham et les Belgian Spurs, Chelsea (avec Hazard) voit la C1 s’éloigner

Chelsea, avec Eden Hazard mais sans Thibaut Courtois, s’est incliné 1-3 face à Tottenham et ses Belgian Spurs dans le derby londonien qui a clôturé la 32e journée de Pro League dimanche. Eden Hazard était titulaire dans les rangs de Chelsea, tandis que Thibaut Courtois, toujours touché à la cuisse, avait cédé sa place à Willy Caballero dans les buts. En face, Mousa Dembélé et Jan Vertonghen débutaient dans le onze des Spurs.

Après un premier but de Marcos Alonso annulé pour hors-jeu à la 19e, les Blues ont été les premiers à trouver le chemin des filets, grâce à un but de la tête de Morata à la demi-heure.

Christian Eriksen a égalisé pour les Spurs en toute fin de première période. Dembélé a sauvé les siens en intervenant devant Victor Moses à la 49e. Un doublé de Dele Alli (62e, 66e) a ensuite offert la victoire à Tottenham, qui s’impose à Stamford Bridge pour la première fois depuis 1990.

Les Spurs consolident leur 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des champions, avec 64 points, repoussant Chelsea, 5e avec 56 unités, à 8 points. La 5e place est qualificative pour la phase de groupes d’Europa League.





Source: Belga