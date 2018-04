Le pape réclame la fin de « l’extermination en cours » en Syrie dans son message de Pâques

Tweet on Twitter

Le pape François a réclamé dimanche la fin de « l’extermination en cours » en Syrie et le respect du « droit humanitaire », lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. S’exprimant depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, a aussi demandé « les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin ».





Le pape François a aussi appelé dimanche « à la réconciliation en Terre Sainte », où sont frappées « des personnes sans défense ». « Invoquons des fruits de réconciliation pour la Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui n’épargnent pas les personnes sans défense », a plaidé le pape François, alors que des affrontements entre des manifestants palestiniens de Gaza et des militaires israéliens ont fait vendredi 16 morts, le bilan le plus meurtrier depuis la guerre de 2014.

Le pape François a également encouragé dimanche « le dialogue » en cours dans la péninsule coréenne, en pleine période de détente après deux années d’escalade due aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang, à l’occasion de son message de Pâques. « Que ceux qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement pour promouvoir le bien du peuple coréen et construire des relations de confiance au sein de la communauté internationale », a-t-il également déclaré.

source: Belga