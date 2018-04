La championne olympique Anna Van der Breggen s’offre en démonstration le ‘Ronde’

La championne olympique de cyclisme de Rio, Anna Van der Breggen a réalisé un grand numéro dimanche sur les Routes du Tour des Flandres cycliste. La Néerlandaise de l’équipe Boels-Dolmans s’est échappée dans le Kruisberg à 30 kilomètres et est allée cueillir les lauriers d’une 6e épreuve du WorldTour, après les Strade Bianche cette année ou encore l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège l’an dernier. Elle avait aussi gagné la Flèche en 2016. Amy Pieters, 2e à plus d’une minute au terme des 154 km du parcours tracé autour d’Audenarde, et Annemiek van Vleuten, 3e, ont complété un podium monopolisé par les Néerlandaises. Si la 4e place est revenue à la Sud-Africaine Ashleigh Moolman, Chantal Blaak, 5e, et Ellen van Dijk, 7e derrière la Polonaise Malgorzata Jasinska, ont complété le triomphe des Pays-Bas sur les routes flandriennes.





Source: Belga