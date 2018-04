Jupiler Pro League – Playoffs II: Zulte-Waregem partage contre OHL réduit à dix

Zulte-Waregem a dû se contenter d’un partage contre OH Louvain (2-2) dimanche lors de son premier match des playoffs II (groupe A). Hamdi Harbaoui (pen, 15e, 1-0) et Nill De Pauw (69e, 2-1) ont donné deux fois l’avantage aux Flandriens tandis que Julien Gorius (35e, 1-1) et Jovan Kostovki (87e, 2-2) ont égalisé. Une contre-performance pour Zulte qui a joué en supériorité numérique suite à l’exclusion de Simon Diedhiou (58e). Zulte-Waregem et OHL (1 point) sont troisièmes derrière Courtrai et Mouscron. Zulte a d’emblée donné le ton avec une envolée sur le flanc de De Pauw ponctuée par une reprise de Harbaoui (3e). Peter Olayinka s’est montré encore moins précis quand il a eu deux occasions coup sur coup grâce à un rebond en sa faveur (6e). Les deux attaquants allaient quand même lancer Zulte: Kenneth Schuermans commet une faute sur Olayinka et Harbaoui transforme le penalty (15e, 1-0). Étonnamment, à partir de ce moment, le moteur waregemois a commencé à avoir des ratés et OH Louvain en a profité grâce à Gorius (35e, 1-1).

Les visités ont relancé la machine en seconde période et les Louvanistes ont été obligés de parer au plus pressé. Cela n’a pas marché pour Diedhiou, qui a reçu la carte rouge pour avoir senti la cheville de Julien de Sart (58e). Cela devenait dur pour Kawim Thammasatchanan, qui a sorti plusieurs ballons chauds avant de s’incliner sur un tir de De Pauw (69e, 2-1). Une fois encore, Zulte n’a pas fait le break et Kostovki l’a puni (87e, 2-2). Les Flandriens avaient oublié de clôturer la rencontre et Harbaoui, qui avait manqué plusieurs occasions, a tiré un penalty sur le montant (90e+3).





Source: Belga