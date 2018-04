Jupiler Pro League – Anderlecht, surpris par La Gantoise (0-2), rate son départ en playoffs I

Tweet on Twitter

Anderlecht a fait la mauvaise affaire du week-end en s’inclinant 0-2 face à la Gantoise dimanche au stade Constant Vanden Stock dans la 2e rencontre de la 1e journée des playoffs I du championnat de Belgique de football. Le Sporting est rejoint par les Buffalos, avec 28 points, à 6 longueurs du leader brugeois. Les Buffalos ouvraient le score en début de seconde période. Kalu débordait sur le flanc droit et centrait. Le ballon était mal dégagé et Dejaegere le récupérait dans le petit rectangle pour l’envoyer au fond des filets de Sels: 0-1 à la 46e.

Morioka fut à deux doigts d’égaliser à la 57e mais son tir était repoussé par le poteau gantois. Les Mauves ne parvenaient pas à recoller au score, tandis que La Gantoise faisait le break à la 86e. Monté quelques minutes plus tôt en remplacement de Dejaegere, Kubo marquait un deux temps un penalty accordé pour une faute de Spajic sur Verstraete.

Gand revient à hauteur d’Anderlecht avec 28 points mais les Buffalos ont une meilleure différence de buts.

Les playoffs I avaient débuté vendredi par la victoire du Standard sur Charleroi (1-0). Les Zèbres sont 4e avec 26 points, juste devant les Rouches (25 points).

Lundi, le FC Bruges, leader avec 34 unités, recevra Genk, 6e avec 22 points, en clôture de cette première journée des POI.





Source: Belga