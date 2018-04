Grève en France: seul un TGV sur huit circulera mardi

La grève à la SNCF à l’appel des quatre syndicats représentatifs se traduira mardi par un TGV sur huit et, en régions, un TER et un Transilien (Île-de-France) sur cinq en circulation en moyenne, a annoncé dimanche l’entreprise ferroviaire française, parlant d’un trafic « très perturbé ». En région parisienne, la circulation sera variable selon les lignes, allant de un train sur deux sur le RER A à un sur trois sur le RER B et un sur cinq sur le RER C, selon les prévisions de la direction de la SNCF qui anticipe en revanche un trafic « normal » lundi après 19h00, contrairement aux précédentes mises en garde du PDG Guillaume Pepy.

Protestant contre le projet de réforme du gouvernement, qui veut notamment s’attaquer à leur statut spécial comprenant la garantie d’un emploi à vie, le syndicats français ont inventé le concept d’une grève de deux jours sur cinq jusqu’à la fin juin, soit 36 jours de débrayage au total.





Source: Belga