Euromillions Basket League – Alost renverse Anvers et reprend la troisième place

Alost s’est imposé 61-73 sur le parquet d’Anvers dimanche en début de soirée en clôture de la 24e journée et du premier week-end de back-to-back du championnat de Belgique de basket. Victorieux à Alost vendredi soir, les Anversois démarraient la rencontre tambour battant et l’écart frôlait avec les 10 points après le premier quart-temps (22-13). Peu en réussite, les Alostois reserraient leur défense et prenaient le match à leur compte dans le deuxième quart-temps. Avec seulement 12 points encaissés en dix minutes, les joueurs de Jean-Marc Jaumin menaient 34-38 au repos.

Après la pause, les Alostois maintenaient leur intensité défensive et ne laissaient que des miettes à une équipe anversoise qui n’inscrivait que 11 points dans le troisième quart-temps. Grâce aux 20 points de Senne Geukens, Alost prenait le large avant le dernier quart-temps : 45-57. Les Okapis géraient leur avance dans les dix dernières minutes pour s’imposer 61-73.

Grâce à cette victoire, Alost récupère sa troisième place au détriment de Charleroi battu 78-83 par Mons plus tôt dans la journée. Dans l’autre match de la journée, le Brussels s’était incliné 84-64 à Limbourg United. La 25e journée débutera le vendredi 6 avril avec un déplacement d’Anvers à Charleroi.





Source: Belga