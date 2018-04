Des fleurs de saison et locales pour le mariage de Harry et Meghan

Le prince Harry et sa fiancée américaine Meghan Markle seront entourés de fleurs de saison et de provenance locale dans la chapelle Saint-George du château de Windsor, où ils se marieront le 19 mai, a annoncé dimanche le palais de Kensington. « Les décorations florales de la chapelle Saint-George seront créées en utilisant des végétaux d’origine locale, dont beaucoup proviendront des jardins et parcs du Domaine de la Couronne et du Grand Parc de Windsor », a indiqué le palais dans un communiqué.

Des fleurs et plantes « de saison » seront également utilisées « quand ce sera possible », a-t-il ajouté.

Les compositions comprendront des roses blanches, des pivoines et des digitales, mais aussi des branches de hêtre, bouleau et charme.

Elle représenteront « les paysages naturels d’où beaucoup d’entre elles proviennent », selon le palais.

La décoration florale sera réalisée par la fleuriste londonienne autodidacte Philippa Craddock, qui a lancé son activité en 2009 et compte également parmi ses clients le musée londonien V&A, Christian Dior, Hermès, Lancôme ou l’édition britannique de Vogue.

Après la cérémonie, les fleurs seront distribuées à des organisations caritatives.

Plus de 100.000 visiteurs sont attendus le 19 mai à Windsor, commune située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Londres, à l’occasion du mariage entre le petit-fils de la reine Elizabeth II et l’actrice américaine Meghan Markle

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie ainsi qu’à un déjeuner de réception au château de Windsor.

Une réception plus restreinte sera donnée le soir par le prince Charles dans le manoir de Frogmore House, situé à un kilomètre environ. Deux cents personnes y ont été conviées.

Par ailleurs, 2.640 personnes ont été invitées au parc du château de Windsor pour assister à l’arrivée du couple et de ses invités ainsi qu’à la procession en calèche au départ du château, dont 1.200 « membres du public » et 200 membres d’organisations caritatives.





source: Belga