ATP Miami – John Isner, 32 ans, remporte en Floride son plus beau succès

L’Américain John Isner (N.14) a remporté le tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Miami, Etats-Unis, en battant en finale l’Allemand Alexander Zverev (N.4) dimanche. John Isner, 17e joueur du monde, 32 ans, s’est imposé 6-7 (4/7), 6-4 et 6-4 face au 5e joueur du monde, 20 ans, dans ce tournoi sur surface dure doté de 7.972.535 dollars au de 2 heure et 29 minutes de jeu.

C’est le 13e titre, le premier dans un Masters 1000, pour John Isner qui disputait dimanche, chez lui en Floride, sa 25e finale sur le circuit.

Le compteur d’Alexander Zverev reste lui bloqué à 6, lui qui a remporté 5 titres déjà cette année dont deux en Masters 1000 (après ses succès à Rome et au Canada). C’était sa 10e finale.





Source: Belga