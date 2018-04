Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un djihadiste malien accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre en 2012 et 2013 à Tombouctou a été remis à la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé la CPI samedi. « M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (« Al Hassan ») a été remis à la CPI par les autorités du Mali », où il est « suspecté d’avoir commis notamment des faits de torture, viol, et persécution », a déclaré la Cour dans un communiqué.





source: Belga