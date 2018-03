Redoux attendu pour la semaine prochaine

Le temps sera variable samedi après-midi. Eclaircies et développements nuageux se partageront le ciel, et quelques averses parfois orageuses et assez fortes éclateront par endroits, indique l’Institut royal de météorologie. Les maxima seront compris entre 9° et 10° sur les hauts plateaux de l’Ardenne et de 12° à 14° dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de sud, s’orientant ensuite au sud­-ouest. Dans la nuit, le temps restera variable et de nouvelles averses traverseront le pays, de neige fondante notamment sur les hauteurs de l’Ardenne. Les minima iront de 1° dans les Hautes Fagnes à 3° ou 4° ailleurs.





Dimanche, nuages et averses seront encore présents en matinée. L’après­-midi signera le retour d’un temps plus sec avec des éclaircies. Quelques averses seront toujours possibles en Ardenne et sur le nord du pays. Il fera assez frais avec des maxima de 4° à 7° en Ardenne, 7° ou 8° le long du littoral et 9° ou 10° dans les autres régions.

Le début de la semaine prochaine sera marqué par un net redoux et des températures remontant enfin aux alentours de 15°. Le ciel sera par contre assez nuageux avec par moments de la pluie.

Source: Belga