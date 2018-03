Les Belges à l’étranger – Manchester City, avec Kompany et De Bruyne, s’approche un peu plus du titre

Tweet on Twitter

Vincent Kompany et Kevin De Bruyne étaient dans le onze de base de Manchester City, qui s’est imposé 1-3 samedi à Everton lors de la 32e journée de Premier League. Après l’ouverture du score par Sané à la 4e minute, De Bruyne a délivré l’assist du 2e but des Citizens, inscrit par Gabriel Jesus à la 12e minute. C’est la 15e passe décisive de KDB cette saison. Le Diable Rouge a été remplacé par Gundogan à la 77e.

Le titre se rapproche pour Manchester City, solide leader avec 84 points, 16 de plus que Manchester United. Les Citizens pourraient être sacrés samedi prochain en cas de victoire contre Man U dans le derby.





Source: Belga