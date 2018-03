Les Belges à l’étranger – Lukaku inscrit son 100e but en Premier League et offre la victoire à Manchester United

Tweet on Twitter

Manchester United s’est imposé samedi face à Swansea pour la 32e journée de Premier League. Romelu Lukaku a inscrit le premier but de la rencontre après 5 minutes seulement, s’offrant sa 100e réalisation dans le championnat anglais. Alexis Sanchez a doublé la mise à la 20e minute. Démarée sur les chapeaux de roue, la rencontre s’est en suite un peu calmée puisque le score n’a plus évolué. Marouane Fellaini, de retour de blessure, ne figurait pas sur la feuille de match.

Romelu Lukaku devient le 28e joueur à atteindre la barre symbolique des 100 buts en Premier League. Il est le premier Belge à passer ce cap. Cette saison il a déjà inscrit 15 buts sous les couleurs de Manchester United.

Les Red Devils (68 pts) reprennent leur deuxième place à Liverpool (66pts), qui s’est imposé plus tôt dans la journée à Crystal Palace (1-2). Ils sont toujours à 13 longueurs de Manchester City, leader du championnat.





Source: Belga