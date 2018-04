Les Belges à l’étranger – Le PSG, sans Meunier, bat Monaco et Tielemans en finale

Le PSG a remporté la Coupe de la Ligue française pour la 8e fois de son histoire en battant Monaco 3-0 samedi à Bordeaux. Youri Tielemans était titulaire dans les rangs de Monaco, tandis que Thomas Meunier a suivi toute la rencontre depuis le banc parisien. Edinson Cavani a placé les Parisiens sur orbite en marquant sur penalty à la 8e minute. Angel Di Maria marquait le 2e but de la soirée à la 22e.

Falcao pensait avoir réduit l’écart à la 37e mais le but était annulé pour hors-jeu.

Tielemans était remplacé par Jovetic à la mi-temps.

En seconde période, l’arbitre annulait aussi un but de Cavani pour hors-jeu (74e) mais dix minutes plus tard, l’Uruguayen inscrivait son second but de la soirée.

Vainqueur de la 1e édition de la Coupe de la Ligue en 1995, le PSG a enlevé le trophée pour la 5e année de suite. C’est la 2e année d’affilée que le PSG bat Monaco en finale.





Source: Belga