Les Belges à l’étranger – Dortmund et Batshuayi balayés au Bayern Munich, Naples et Mertens accrochés à Sassuolo

Michy Batshuayi et Dortmund ont sombré à Munich, où le Bayern s’est imposé 6-0 dans le « Klassiker » de la 28e journée de la Bundesliga samedi. Le score était déjà de 5-0 à la mi-temps. Un doublé de Lewandowski (5e, 44e), des buts de James (14e), Müller (23e) et Ribéry (45e+1) ont fait trembler les filets. Lewandowski s’est offert un triplé en faisant 6-0 à la 88e.

Le Bayern, qui aurait pu être champion samedi si Schalke n’avait pas gagné samedi après-midi, compte 17 points d’avance (69/52) sur son dauphin, Schalke. Dortmund est 3e avec 48 points et reste en course pour la Ligue des champions.

En Italie, Naples et Dries Mertens ont été accrochés par Sassuolo (1-1) lors de la 30e journée de Serie A. Politano a donné l’avance aux locaux à la 23e minute et ce n’est qu’en fin de match que Naples a pris 1 point, suite à l’égalisation de Rogiero. Titulaire, Dries Mertens a été remplacé par Hamsik à la 75e.

Le Napoli a perdu 2 points dans la course au titre. Les troupes de Maurizio Sarri sont 2e à 1 point de la Juventus, qui reçoit l’AC Milan samedi soir.

La Sampdoria s’est inclinée 2-1 sur la pelouse du Chievo Vérone. Dennis Praet a joué tout le match dans les rangs de la « Samp », qui pointe au 8e rang avec 44 points.





Source: Belga