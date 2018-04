Le professeur d’université et politique flamand Marcel Storme est décédé

Tweet on Twitter

Marcel Storme (87), l’ancien professeur d’université de Gand et l’ancien politique flamand du CVP, est décédé, a communiqué dans un message posté sur Twitter le ministre-président flamand Geert Bourgeois (N-VA). En tant que fil du professeur Jules Storme, Marcel Storme a étudié le droit à Gand, Paris et Londres. Il a également enseigné le droit à Gand.

Marcel Storme a entrepris sa carrière politique comme membre du conseil provincial pour le CVP en Flandre Orientale. Après, il a été sénateur coopté et membre du Conseil flamand – le prédécesseur du Parlement flamand.

Le fils de Marcel, Matthias Storme, est membre de la N-VA.





Source: Belga