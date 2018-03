Le cardinal De Kesel rend hommage au gendarme français Arnaud Beltrame

Le cardinal Jozef De Kesel a rendu hommage samedi soir au gendarme français Arnaud Beltrame dans son homélie prononcée à l’occasion de la Veillée pascale dans la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. La semaine dernière, le lieutenant-colonel avait pris la place d’une otage lors de l’attaque djihadiste de Trèbes, ce qui lui a coûté la vie. « Toute la France pleure le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Nous aussi nous saluons avec grand respect ce qu’il a fait (…). Il avait la citoyenneté au coeur, un grand sens des responsabilité et la fierté de son pays et de sa riche tradition. Il était également devenu un chrétien engagé. Être citoyen et chrétien sont inséparables. Par son geste, nous comprenons ce que l’on entend par mystère pascal. »

Mgr De Kesel a également exhorté à tourner le dos aux messages de division: « Pâques vient du mot pascha qui signifie passage, traversée. Il s’agit du passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l’amour, de l’injustice à l’humanité, de la mort à la vie (…) Car la mort ne survient pas seulement à la fin de notre vie. Elle est présente dans nos vies, surtout là où elle est menacée et entravée, où des personnes conduisent autrui à la mort. Nous devons tourner le dos à ce type de société, basé sur la discorde et la haine. Nous serons ainsi libérés jusqu’à la nouvelle vie où le Christ lui-même nous a précédés, lui qui fut le premier à se lever ainsi. »





Source: Belga