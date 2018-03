Jupiler Pro League – Courtrai bat Waasland-Beveren 4-1 en ouverture des playoffs II

Les playoffs II ont débuté samedi par la nette victoire de Courtrai sur Waasland-Beveren (4-1) en ouverture de la 1e journée des POIIA. Le KVK prend provisoirement la tête du groupe A avec 3 points. Tout s’est pratiquement joué en première période. Chevalier a ouvert le score après 4 minutes. Le marquoir affichait 1-1 après 14 minutes et l’égalisation, signée Ndiaye.

Chevalier, encore lui, redonnait l’avance au KVK en plantant son 2e but de la soirée à la 24e, et Ouali permettait à Courtrai de mener 3-1 à la pause en marquant dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ajagun salait encore un peu plus la note en fixant le score final à 4-1 à la 73e.

La 1e journée du groupe A des playoffs II se poursuit samedi soir avec Lierse – Mouscron et se terminera dimanche soir par Zulte Waregem – OHL.

Dans le groupe B, deux matches sont prévus samedi soir: Lokeren – Saint-Trond et Eupen – Beerschot Wilrijk. La journée se terminera lundi après-midi par Antwerp – Ostende.

Les playoffs II regroupent les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 15e place de la phase classique de Jupiler Pro League et trois clubs de Proximus League (Beerschot-Wilrijk, OHL et le Lierse).

Les clubs démarrent les play-offs II avec un compteur remis à zéro. Les deux vainqueurs de groupe s’affronteront dans la finale des POII, dont le vainqueur disputera un barrage face au 4e ou 5e des playoffs I, qui délivrera un ticket pour le 2e tour préliminaire de l’Europa League.





Source: Belga