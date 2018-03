Gaza: les Etats-Unis « profondément attristés » par les affrontements

Les Etats-Unis sont « profondément attristés » par les affrontements dans la bande de Gaza près de la frontière avec Israël, où 16 Palestiniens ont été tués et des centaines d’autres blessés, a indiqué le département d’Etat vendredi. « Nous sommes profondément attristés par les pertes humaines à #Gaza aujourd’hui » a écrit sur Twitter Heather Nauert, porte-parole de la diplomatie américaine. « Nous exhortons ceux impliqués à prendre des mesures pour faire diminuer les tensions ».

« La communauté internationale est focalisée sur les mesures à prendre pour améliorer les vies des Palestiniens et travaille pour un plan pour la paix. La violence ne favorise aucun de ces objectifs », a poursuivi, toujours sur le réseau social, Mme Nauert.

Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé vendredi le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d’Israël dans le cadre de « la grande marche du retour ».

Un petit nombre d’entre eux s’est approché à quelques centaines de mètres de cette barrière ultra-sécurisée, régulièrement le théâtre de heurts sanglants entre habitants de l’enclave et soldats. Ces derniers ont répliqué en tirant à balles réelles et en faisant usage de gaz lacrymogène.

Selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, 16 Palestiniens ont été tués et plus de 1.400 blessés dans les affrontements avec l’armée israélienne.

Dans un discours vendredi, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu’il tenait Israël pour pleinement responsable de ces morts.

Ce mouvement de protestation palestinien, qui doit durer six semaines, intervient dans une période mouvementée sur le plan diplomatique, les Etats-Unis devant inaugurer leur nouvelle ambassade à Jérusalem autour du 14 mai, projet qui a ulcéré les Palestiniens.





