Challenger Le Gosier – Sander Gille et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale du double en Guadeloupe

Les nouveaux sélectionnés belges en Coupe Davis, Sander Gille (ATP 85) et Joran Vliegen (ATP 98) ont été éliminés vendredi en quarts de finale du tournoi de tennis Challenger disputé dans la ville de Le Gosier, en Guadeloupe. Le duo limbourgeois s’est incliné de justesse sur la surface dure de cette épreuve dotée de 85.000 euros face aux Canadiens Peter Polansky (ATP 185) et Adil Shamasdin (ATP 72). Après 2h02 de jeu, le marquoir indiquait 7-6 (9/7), 6-7 (6/8) et 10/8.

Du coup, ce sont les Canadiens qui affronteront en demi-finale la paire composée de Ruben Bemelans (ATP 333) et du Français Jonathan Eysseric (ATP 90), samedi, pour une place en finale.





Source: Belga