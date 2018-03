Challenger Le Gosier – Ruben Bemelmans joue samedi pour deux places en finale en Guadeloupe

Ruben Bemelmans (ATP 116) a gagné son quart de finale du simple messieurs au tournoi de tennis Challenger du Gosier, vendredi en Guadeloupe. Le Limbourgeois de 30 ans n’a eu aucun mal à battre le Français Calvin Hemery (ATP 150/N.7) 6-2 et 6-4 en 1h20.

En demi-finale de cet Open Région de Guadeloupe joué sur surface dure et doté de 85.000 euros, le N.2 belge sera opposé à l’Américain d’origine ukrainienne Denis Kudla, 144e mondial et 6e tête de série du tournoi. Il s’agira d’une 2e rencontre entre eux. Kudla avait battu Bemelmans en qualification de Wimbledon en 2013 (6-4, 6-4, 6-3).

Associé au Français Jonathan Eysseric (ATP 90 en double), Bemelmans (333e mondial en double) jouera aussi samedi soir une demi-finale du double. Leurs adversaires seront les Canadiens Peter Polansky (ATP 185) et Adil Shamasdin (ATP 72). La paire belgo-française avait battu en quart de finale les Français Benjamin Bonzi (ATP 246) et Grégoire Jacq (ATP 351) 6/7 (4/7), 7-5, 10/8.





Source: Belga