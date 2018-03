Bundesliga – Rummenigge: « Le Bayern présentera en avril son nouvel entraîneur »

Tweet on Twitter

Le Bayern Munich présentera « au plus tard fin avril » son nouvel entraîneur pour la saison prochaine, a annoncé samedi l’homme fort du club Karl-Heinz Rummenigge, confirmant pour la première fois clairement que Jupp Heynckes quitterait ses fonctions en fin de saison. A la question de Sky Allemagne: « Heynckes va-t-il partir fin juin? », Rummenigge a répondu: « C’est sa volonté, oui ».

Le président du directoire du géant bavarois n’a pas lâché de nom, mais il a confirmé sa volonté d’engager un entraîneur qui parle allemand. Selon l’ancienne gloire du Bayern Lothar Matthäus, aujourd’hui consultant sur Sky, le croate Niko Kovac, né à Berlin, ancien joueur du Bayern (2001-2003) et actuel entraîneur de Francfort, tiendrait la corde.

Karl-Heinz Rummenigge a aussi balayé d’un revers de main les rumeurs de départ de son buteur Robert Lewandowski vers le Real Madrid.

« Il jouera à coup sûr au Bayern Munich la saison prochaine. Je prends volontiers les paris là-dessus », a dit Rummenigge, interrogé sur des articles de la presse espagnole annonçant un départ du Polonais de 29 ans vers le Real Madrid après la Coupe du monde.

« Nous n’en avons absolument jamais parlé » avec les dirigeants du Real, a-t-il ajouté.

Certains médias ont également évoqué un possible transfert du buteur vers le Paris SG.





Source: Belga