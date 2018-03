VIDEO. Le futuroscope vous permet de vous glisser dans la peau Sébastien Loeb

Tweet on Twitter

A partir du 7 avril 2018, les visiteurs du Futuroscope vont pouvoir profiter d’une nouvelle attraction exceptionnelle permettant de se mettre quelques minutes dans la peau du copilote du nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb.





L’idée est de pouvoir prendre place au côté de Sébastien Loeb dans sa Peugeot 208 WRX, celle avec laquelle il participe au championnat du monde de rallycross.

La première attraction au monde en VR5D

Cette attraction se propose de mettre l’ensemble des sens en éveil notamment grâce au souffle du vent reproduit sur le visage, à la sensation très réaliste de branchages qui effleurent la voiture ou encore à la diffusion de différentes odeurs, le tout en bénéficiant d’un son spatialisé plaçant le visiteur au coeur de l’action. Durant l’animation, il est possible de garder l’oeil rivé sur ce qui se passe devant soi mais également à tout moment de se tourner vers Sébastien Loeb et de le voir à l’oeuvre au volant, de regarder défiler le paysage sur le côté ou bien encore de se retourner.

Optique à 360 degrés

Dans le pavillon réservé à cette attraction, le Futuroscope propose pas moins de 108 postes composés chacun d’un simulateur électrodynamique Ellip6, qui prend ici la forme d’un siège baquet articulé sur 6 axes, et d’un casque de réalité virtuelle (le HTC Vive) relié à un ordinateur. Durant leur passage, les visiteurs vont pouvoir profiter d’images au format 6K (6560 X 3102 pixels) à 360 degrés

Pour arriver à un tel résultat, l’équipe de production de FrayMédia a équipé la voiture du champion d’une optique 360 créée sur-mesure associée à une caméra dotée d’un système sophistiqué anti-vibration afin d’obtenir une image stable. Le tout a été placé côté passager et a donc permis de filmer au format 6K pour offrir un maximum de détails. Lors du tournage, des capteurs de mouvements ont été installés sous le siège du pilote afin de pouvoir restituer fidèlement les moindres secousses de la voiture. Au total, l’attraction Sébastien Loeb Racing Xperience a nécessité un an de travail dont 7 jours de tournage et 5 mois de post production.





A noter qu’un espace spécial dédié à la carrière de Sébastien Loeb a été aménagé à l’entrée du complexe afin que le public puisse patienter dans la file d’attente tout en participant à différentes animations : exposition consacrée au champion, diffusion de vidéos de caméras embarquées, quiz sur le champion, etc.