WTA Miami – Mertens passe à côté de la finale du double

Elise Mertens s’est inclinée vendredi en demi-finale du double dames au tournoi de tennis WTA de Miami. Aux côtés de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 31 en double), la N.1 belge a perdu 4-6, 6-3, 11-9 contre les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 32) et Katerina Siniakova (WTA 12), classées 6e tête de série.

La rencontre de ce tournoi joué à Key Biscane sur surface dure et doté de 8.648.508 dollars a duré 1h36. En finale, les Tchèques affronteront les gagnantes de la rencontre entre les Russes Elena Vesnina – Ekaterina Makarova, opposées à l’Américaine Coco Vandeweghe et l’Australienne Ashleigh Barty.

Mertens, 38e mondiale en double, compte 4 titres à son actif dans cette spécialité, dont deux avec Demi Schuurs. En effet, elles ont remporté les tournois de Guangzhou en 2017 et d’Hobart en janvier.

Mertens (WTA 21), a été éliminée au troisième tour par la Britannique Johanna Konta (WTA 14), tenante du titre, dimanche dernier.





Source: Belga