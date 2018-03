Tour des Flandres: Quick-Step Floors avec Gilbert, Lampaert, Terpstra et Stybar

L’armada Quick-Step Floors comptera dimanche sur Philippe Gilbert, Yves Lampaert, le Néerlandais Niki Terpstra et le Tchèque Zdenek Stybar pour arracher, sur la 102e édition du Tour des Flandres, une 21e victoire sur route cette saison. L’équipe de Patrick Lefevere possède sur papier la sélection la plus forte du ‘Ronde’ et aura plusieurs cartes à jouer. L’année passée, Philippe Gilbert s’était imposé en solitaire, partant à 50km de l’arrivée. Terpstra, vainqueur du GP E3 d’Harelbeke la semaine passée, a déjà terminé deux fois sur le podium, 2e en 2015 et 3e en 2017.





Stybar et Lampaert sont également de sérieux clients à la victoire finale. Le Belge s’est imposé mercredi pour la deuxième fois consécutive sur A Travers la Flandre. Tim Declercq, Iljo Keisse et le Français Florian Sénéchal complètent la sélection de Quick-Step Floors, en tête du classement WorldTour.

Sélection Quick-Step Floors:

Philippe Gilbert, Niki Terpstra (P-B), Yves Lampaert, Zdenek Stybar (Tch), Tim Declercq, Iljo Keisse et Florian Sénéchal (Fra)

Source: Belga