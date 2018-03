Tour des Flandres – Lampaert et Terpstra insistent sur l’unité de l’équipe Quick-Step Floors

Yves Lampaert, qui a remporté A Travers les Flandres, et le Néerlandais Niki Terpstra, vainqueur de l’E3 Harelbeke, sont deux autres atouts de l’équipe Quick-Step Floors à deux jours du Tour des Flandres. Mercredi, Lampaert a décroché la 20e victoire de Quick-Step Floors grâce à son doublé dans A Travers les Flandres. « Je suis très confiant pour dimanche, même si le Ronde est d’un calibre différent de celui d’A Travers les Flandres. Je pense que la chance est grande qu’un Quick-Step s’impose, car nous avons le luxe de pouvoir miser sur quatre pions », a pronostiqué Lampaert.

« Tactiquement, cela ouvre de nombreuses perspectives. Lorsque vous êtes dans une petite échappée ou seul, vous savez bien que vos équipiers tirent le groupe de poursuivants. Notre équipe est très solidaire et animée d’un esprit de gagnant. Nos principaux concurrents sont Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke et Oliver Naesen s’il récupère bien. Nous ne devrions pas être surpris par une autre équipe car nous pouvons durcir le final », a conclu Lampaert.

Terpstra a terminé troisième la saison dernière et deuxième en 2015. »Nous devons surtout attaquer au bon moment. Vous ne savez pas à l’avance quand ce sera le cas. Comme ces dernières semaines, nous avons prouvé que nous possédions un bloc solide, ce serait un avantage pour nous d’ouvrir rapidement la course. »

« Nous avons assez d’expérience pour éviter qu’il y ait une compétition au sein de l’équipe. Bien entendu, ce n’est pas non plus le premier qui attaque qui gagne. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Heureusement, nous ne sommes pas jaloux l’un de l’autre. »





Source: Belga