Tensions avec la Corée du Nord – Corée du Nord: l’ONU sanctionne 48 navires et sociétés pour violation de l’embargo

L’ONU a placé vendredi sur une liste noire 27 navires et 21 sociétés ainsi qu’un homme d’affaires accusés d’aider la Corée du Nord à contourner les sanctions internationales prises en réponse aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang, selon un diplomate. C’est le train de sanctions le plus large jamais approuvé contre le régime nord-coréen par le Conseil de sécurité, agissant à la demande des Etats-Unis, pour avoir violé l’embargo économique qui frappe le pays, a précisé ce diplomate sous couvert d’anonymat.





source: Belga